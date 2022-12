Niedźwiadki zaprezentowały swój skład. To rutyna i młodość

Do oficjalnej prezentacji drużyny doszło w sali I LO. Takiej prezentacji mogłaby pozazdrościć nie jednak drużyna z wyższych klas rozgrywkowych. Żużel w grodzie Przyjemskiego ma się dobrze, o czym świadczyła wypełniona po brzegi sala.

Zespół w przyszłorocznych rozgrywkach ligowych będzie mocno przebudowany. Zabraknie w nim dwójki liderów z minionych rozgrywek: Daniela Kaczmarka, Josha Pickeringa oraz Sama Mastersa. To spore osłabienie zespołu. W to miejsce pozyskano jednak zawodników z bogatą przeszłością i ogromnym bagażem doświadczeń. Potwierdziły się plotki o pozyskaniu Scota Nicholsa oraz Hansa Andsersena. To wielkie nazwiska i choć najlepsze lata mają za sobą, to na warunki 2 Ligi Żużlowej zawodnicy, którzy powinni zdobywać cenne punkty. Obok tej dwójki trzecim niezwykle doświadczonym nazwiskiem będzie osoba Damiana Balińskiego. W ekipie, którą w nowym sezonie poprowadzi Maciej Jąder pozostał też Ryan Douglas oraz Damian Dróżdż i Steven Goret. Na prezentacji pojawili się też zawodnicy, o których mniej się mówiło, a którzy mogą też coś wnieść do zespołu. Szczególnie ciekawym nazwiskiem może być osoba Australijczyka – Jye Etheridge'a. Seniorski skład uzupelnią ponadto: Tomasz Orwat, jeszcze nie tak dawno uważany za nadzieję bydgoskiego żużla oraz Nikodem Bartoch. Dwaj ostatni, podobnie jak Goret mogą startować na pozycji zawodnika do lat 24.

Kibice mogą mieć też nadzieje na zdobycze punktowe juniorów. Dotąd ta kadra wyglądała skromnie, bo brakowało doświadczenia. Pojawiło się jednak nazwisko Brytyjskiej nadziei – Drew Kempa, co powinno być gwarantem zdobyczy punktowych na tym poziomie rozgrywkowym. Przy wsparciu wspomnianego Kempa nie powinno więc być źle, a nie jest przecież wykluczone, że punkty będą dorzucać też polscy juniorzy, w tym też wypożyczony z Bydgoszczy – Hubert Gąsior.

Reasumując skład w Rawiczu został tym razem uszyty na miarę, bo prezes Knop nie chciał uczestniczyć w przebijaniu ofert. Rawiczanie pojadą składem, na który klub w tej chwili stać. Decyzja słuszna, tym bardziej, że inni mocno się powzmacniali, szczególnie w Rzeszowie i Gnieźnie. Swoje trzy grosze dorzuci zapewne Opole, które wciąż jest blisko awansu na zaplecze ekstraklasy, ale w najważniejszych momentach zawodzi. Niedźwiadki nie będą wymieniane w gronie faworytów do jazdy o najwyższe cele, ale skład, który zmontowano gwarantuje emocje i to nie tylko na domowym obiekcie.



Skład Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz