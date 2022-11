W Rawiczu chcą postawić na doświadczenie. Pojadą byli zawodnicy Grand Prix

Pewne nazwiska w rozmowie z Magazynem Żużel wyjawił Maciej Jąder, który ma samodzielnie poprowadzić Rawiczan w rozgrywkach nowego sezonu. Dotąd w Rawiczu było więcej niewiadomych. Przed okienkiem transferowym pewniakami do jazdy w Kolejarzu byli: Ryan Douglas oraz Steven Goret oraz mało doświadczona młodzież w osobach: Błażeja Wypiora, Kacpra Klimka oraz Franciszka Majewskiego. Kibice trochę się niepokoili, bo klub zaczął poprzez media społecznościowe szukać młodzieżowców, co przez niektórych zostało odebrane jako akt desperacji. Trudno się spodziewać, że w ten sposób w Rawiczu uda się nakłonić do jazdy mocne juniorskie nazwisko, bo to towar deficytowy, a najlepsi już dawno dograli szczegóły umów z innymi klubami. Prezes Sławomir Knop potwierdził za to w jednym z wywiadów, że ostatecznie, pomimo pewnych propozycji z innych klubów w jego zespole zostaną Damian Baliński oraz Damian Dróżdż, a nową twarzą w drużynie będzie Tomasz Orwat, który w ostatnim czasie nie miał zbyt wielu okazji do startów.