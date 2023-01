- Do tej pory niektóre gminne obiekty były adaptowane na potrzeby przedszkoli, co wiązało się z określonymi ograniczeniami. Teraz budynek od A do Z zostanie zaprojektowany pod potrzeby najmłodszych. Z perspektywy gminnej oświaty i poprawy warunków opieki nad dziećmi to będzie inwestycja przełomowa - mówi burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik.