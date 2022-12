- Prąd jest dziś na wagę złota, dlatego wprowadziliśmy szereg działań, dzięki którym ograniczamy koszty zużycia energii elektrycznej w gminie. Moim celem jest również, by gminne budynki były możliwie energetycznie samowystarczalne. Do tego jest jeszcze długa droga, ale zaczynamy od takich działań, jak budowa paneli w miejscach, w których jest to możliwe. Zawsze szukamy możliwości współfinansowania z zewnątrz. Tak było w przypadku przedszkola "Pod Grzybkiem" - mówi burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik.