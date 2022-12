Catering na święta. Jak wybrać i jak zamawiać?

Pamiętajcie również o tym, by potrawy na świąteczny stół zamówić odpowiednio wcześniej. To zagwarantuje nam odpowiednie przygotowanie dań, a restauracje i firmy cateringowe przy zamówieniu odpowiedzą na wszystkie pytania.

Tu zamówisz świąteczne potrawy w Rawiczu

Świąteczny catering w Rawiczu (2022) - ceny

Sprawdźmy menu rawickich restauracji oraz cennik za najbardziej popularne na wigilijnym stole potrawy. Za smażonego karpia trzeba zapłacić między niemal 11 złotych do 14 złotych za 100 gram ryby. Pierogi - w zależności od rodzaju - to wydatek rzędu 1,30 do nawet 2,40 za sztukę. Krokiety w rawickich restauracjach kosztują natomiast od 6 do 7,50 złotych za sztukę.