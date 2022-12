Jadłodzielnia dla każdego

Jak sama nazwa wskazuje, jadłodzielnia to miejsce do dzielenia się jedzeniem. To jeden ze sposobów na walkę z marnotrawieniem żywności. Nie tylko od święta, kiedy przygotowaliśmy za dużo dań i nie wiemy, co zrobić z resztkami. Jedzeniem można się dzielić każdego dnia i to działa.

Jadłodzielnia to miejsce dla wszystkich. Każdy może wziąć z niej to, na co ma ochotę, albo oddać to, czego ma za dużo, zamiast wyrzucać do kosza. Pamiętajmy, że jadłodzielnie są bezpłatne. Za branie i oddawanie nie są pobierane żadne opłaty. Ideą jest wzajemna pomoc i walka z marnotrawieniem, a nie zarobek.

Zasady obowiązujące podczas korzystania z jadłodzielni są proste. Przede wszystkim przynosimy produkty, które sami byśmy zjedli - muszą się mieścić w terminie przydatności do spożycia. Nie wolno przekazywać surowego mięsa, produktów z niepasteryzowanego mleka, napoczętych puszek (szczegółowe wytyczne znajdują się na jadłodzielni).