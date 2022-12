Gmina Rawicz przekaże więcej pieniędzy na prywatne przedszkola. W skali roku kwota sięgnie około 4 milionów złotych Jakub Latusek

Pixabay - _Alicja_ / Zdjęcie ilustracyjne

Do końca 2022 roku gmina Rawicz przekaże prywatnym przedszkolom łącznie blisko 4 mln zł. To efekt kolejnej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na dziecko uczęszczające do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego.