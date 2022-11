Akcja "Świeć przykładem" w powiecie rawickim. Policjanci z Rawicza odwiedzają dzieci w lokalnych przedszkoach [ZDJĘCIA] Jakub Latusek

Od początku października do końca 2022 roku trwa akcja informacyjno-edukacyjna skierowana do pieszych "Świeć Przykładem”. Dołączyli do niej także policjanci z Rawicza, którzy odwiedzają lokalnych przedszkolaków i uczą ich, jak ważne jest noszenie odblasków.