Hala w Sierakowie nadal zamknięta

Minął ponad rok od zamknięcia hali i mieszkańcy zastanawiają się, jaki los czeka obiekt. Szczególnie zainteresowani są rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sierakowie, których pociechy zmuszone są do odbywania zajęć z WF-u m.in. na szkolnym korytarzu.

Nadal nie ma projektu

Najnowsze wiadomości w sprawie przekazał podczas konferencji prasowej burmistrz Grzegorz Kubik. Nie są to dobre informacje. Jak wynika z przekazanych informacji (9 lutego), projektant odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji - pomimo przedłużenia terminu do końca stycznia 2023 roku - nie przekazał jej jeszcze do gminy.