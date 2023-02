Przypomnijmy, nowe przedszkole w Rawiczu ma powstać przy ulicach Lecha i Marii Kaczyńskich oraz ulicy Dworcowej w Rawiczu, na terenie po dawnych ogródkach działkowych.

Inwestycja, której celem jest budowa nowej placówki oświatowej, do której ma uczęszczać nawet 300 dzieci w ramach 12-oddziałowego przedszkola, jest możliwa dzięki dofinansowaniu w kwocie 18 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- Do tej pory niektóre gminne obiekty były adaptowane na potrzeby przedszkoli, co wiązało się z określonymi ograniczeniami. Teraz budynek od A do Z zostanie zaprojektowany pod potrzeby najmłodszych. Z perspektywy gminnej oświaty i poprawy warunków opieki nad dziećmi to będzie inwestycja przełomowa - mówił niedawno burmistrz Grzegorz Kubik.