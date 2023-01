Second handy coraz bardziej popularne

Kiedyś lumpeksy cieszyły się złą sławą. A ludzie dla których to było jedyne miejsce zakupu ubrań nie chętnie się do tego przyznawali. Te czasy to już przeszłość. Second handy postrzegane są już raczej jako miejsca oryginalne, a i wielu ludzi z dumą przyznaję, że koszula, sweter czy spodnie to owoc udanych łowów w lumpeksie.