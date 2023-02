Dzień Kobiet 2023

To również dobra okazja, aby zrobić coś dla siebie. Możliwości jest bardzo dużo: może to być wyjście z koleżankami do kina czy restauracji czy dzień spędzony na domowym SPA. A może zapisać się na kurs samoobrony? Z taką ofertą dla wszystkich kobiet z powiatu rawickiego wychodzi starostwo oraz policja z Rawicza.

Kurs samoobrony dla pań odbędzie się 8 marca 2023 roku na hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu o godzinie 18.00. Zapisy przyjmuje wydział oświaty, promocji i rozwoju w rawickim starostwie (tel. 65 546 51 30, e-mail: [email protected])