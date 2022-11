Każdy pojemnik wyposażany jest w siedem tub, do których można wrzucać określony rodzaj odpadów. Do pojemnika mogą trafić:

- Wszystko po to, by ułatwić mieszkańcom pozbywanie się elektroodpadów (wszelkie urządzenia działające na prąd lub baterie). Pamiętajmy, że elektroodpadów nie wolno wrzucać razem z innymi odpadami, zawierają niebezpieczne substancje, w tym metale ciężkie, które po wydostaniu się mogą w niekorzystny sposób oddziaływać na środowisko naturalne. Zbieranie takich odpadów osobno umożliwi przekazanie ich do specjalistycznych zakładów przetwarzania i zminimalizuje ryzyko - informuje Komunalny Związek gmin Regionu Leszczyńskiego.