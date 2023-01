Czerwone pojemniki na elektroodpady w Rawiczu. Dzięki nim wygodnie i ekologicznie pozbędziesz się niewielkich odpadów elektrycznych Jakub Latusek

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego dołączył do ponad 70 miast w Polsce uczestniczących w systemie „Elektryczne Śmieci”, co za tym idzie, na terenie gmin należących do Związku pojawiły się charakterystyczne czerwone pojemniki służące do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.