Hubertus w Szymonkach (2022). Chociaż pogoda nie była sprzyjająca, przyjechali koniarze z całej gminy Jutrosin [ZDJĘCIA] Jakub Latusek

Hubertus to święto wszystkich miłośników koni. Chociaż podczas wczorajszej imprezy (26.11.2022) pogoda nie była idealna, to do Szymonek w gminie Jutrosin zjechali koniarze z całej okolicy.