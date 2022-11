Pomimo młodego wieku Hubert Wybierała, może się już pochwalić wieloma sukcesami: w 2018 roku podczas Amatorskich Mistrzostwach Polski MMA zajął I miejsce, a na ogólnopolskich zawodach kickboxingu w formule Oriental Rules zdobył tytuł wicemistrza kraju.

Jak dobry jest Hubert? Najlepiej posłuchać Mateusza Gamrota, byłego mistrza KSW i jednego z nielicznych polskich zawodników walczących dla największej światowej organizacji UFC.

- Ten Hubercik Wybierała… On jest moim głównym sparingpartnerem, jak trenuję w Czerwonym Smoku. I to nie jest tak, że wychodzę i sobie go leję, tylko w stójce na przykład jak robimy, to jak równy z równym. I to mi się bardzo podoba. A małolat jest ode mnie 10-12 lat młodszy! Fajnie. Naprawdę fajnie - oceniał rawickiego zawodnika Gamrot podczas rozmowy z Maciejem Turskim w Kanale Sportowym.