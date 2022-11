Aby ułatwić chętnym mieszkańcom złożenie wniosku, burmistrz zadecydował, że urząd będzie pracował dłużej . W dniach od 10 do 18 listopada drzwi magistratu będą otwarte dla petentów do godziny 18.00.

Węgiel w preferencyjnej cenie - kto może skorzystać?

Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (groszek, orzech) można będzie nabyć w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.