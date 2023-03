Wyremontowane wnętrza przy ul. Buszy 5 robią wrażenie. Uczestnicy Domu Dziennego Pobytu w Rawiczu funkcjonują w komfortowych warunkach

Trzy kondygnacje dla mieszkańców

- Mieszkania wspomagane są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, aby nie było potrzeby kierowania ich do innych placówek i wyrywania ich z naturalnego środowiska - mówi Aneta Jędrzejak , kierownik Domu Dziennego Pobytu w Rawiczu.

Na piętro budynku znajdują się pomieszczenia wielofunkcyjne dla organizacji pozarządowych , punkt aktywnego seniora, Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej, pomieszczenia do odpoczynku z biblioteką, sala doświadczania świata i biofeedback. Na piętrze zlokalizowano również dwa mieszkania wspomagane i jedno studio.

Parter budynku zajmują pomieszczenia Dziennego Domu Pobytu , z którego może korzystać 40 osób. Znajdują się tam m.in. sala rehabilitacyjna z przebieralnią i łazienką, pracownia rękodzielnicza, świetlica z pracownią kuchenną, pracownia komputerowa czy sala do spotkań indywidualnych.

Miliony na rewitalizację budynku przy Buszy

Obiekt zmienił swoją funkcję, dlatego konieczne było wykonanie jego szerokiej przebudowy . Przeprowadzono m.in. prace związane z adaptacją poddasza, budową nowej, wydzielonej pożarowo klatki schodowej z windą dla osób z niepełnosprawnościami, budową nowego wejścia w centralnej części budynku z pochylnią, wzmocnieniem i odciążeniem stropów drewnianych wraz z zabezpieczeniem ich konstrukcji do odpowiedniej odporności ogniowej.

Ile to wszystko kosztowało? Kwota robót budowlanych wyniosła 5,8 mln złotych a koszt wyposażenia to 737 tys. złotych. Zadanie było częściowo finansowanie z dofinansowania na rewitalizację rawickiego centrum (rynku, Multibilioteki oraz budynku przy Buszy) - łączna kwota wsparcia na trzy inwestycje to niespełna 12 milionów.