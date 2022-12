Wycieczki rowerowe do 9 km od Rawicza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Rawicza? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 9 km od Rawicza. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Rawicza proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Rawicza We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Rawicza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Rawickie pogranicze Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 230 m

Suma zjazdów: 114 m Plantmar poleca trasę mieszkańcom Rawicza Rawicz, mimo że nie został nigdy zdobyty przez powstańców wielkopolskich, mocą Traktatu Wersalskiego przypadł Polsce. Przez ponad 20 lat pełnił funkcję przygranicznego miasta, a granica znajdowała się zaledwie kilka kilometrów od centrum.

Przebieg trasy pozwala zapoznać się z pozostałymi po tamtych czasach pamiątkami w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Jej fragment od rowerowego szlaku czerwonego prowadzi dokładnie dawną granicą.

Dodatkowym urozmaiceniem są zabytki przyrody: rezerwat Dębno i kilka pomnikowych drzew, m.in. monumentalny buk o siedmiu pniach. Ścieżka przyrodniczo-leśna Dębno jest słabo oznakowana, tropiąc ją, dojechałem do śródleśnej polany, skąd wyprowadził mnie żółty szlak pieszy. Drogi gruntowe przejezdne. Teren płaski.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Borowika DOT37 rowerem.info Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,3 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 156 m

Suma zjazdów: 156 m Dolnoslaska_OT poleca trasę mieszkańcom Rawicza Trasa, podobnie jak wcześniejsze pętle rowerowe z Góry, nieoznakowana w terenie. Najdłuższa z zestawu. Przekraczamy zdecydowanie linię Baryczy i wjeżdżamy w duży kompleks leśny położony na granicy gmin Jemielno i Góra. Mamy tutaj wysokie lasy iglaste, porastające wydmy śródlądowe. Na wielu odcinkach jest piaszczysto i bez szerszych opon jazdy nie polecam. Północne fragmenty pętli pokrywają się z trasami DOT35 i DOT36.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: okolice Jutrosina Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 116 m

Suma podjazdów: 201 m

Suma zjazdów: 108 m Trasę dla rowerzystów z Rawicza poleca Plantmar

Trasa w miarę łatwa. Początkowo sporo asfaltów, po stronie śląskiej utwardzone drogi leśne. Piękny leśny przejazd czarnym szlakiem rowerowym z Żydowskiego Brodu do Marchwisk, wśród leśnych stawów wygodną drogą wysadzaną dorodnymi dębami rekompensuje płaski i bezleśny odcinek na zachód i północ od Jutrosina. W osadzie Żydowski Bród pozostałości przedwojennej granicy z Niemcami w postaci podstawy szlabanu granicznego. Tutaj przebieg granicy rozmija się nieznacznie z obecnym podziałem województw. Ciekawy dwór w Sielcu Starym. Do nieukończonego pałacu Czartoryskich obok nie ma żadnego dojazdu. Po drodze kilka zorganizowanych miejsc postojowych, np. w Jeziorach. Zapewne do leśniczówki Lila jak i do Żydowskiego Brodu można znaleźć wygodniejsze drogi. Korzystałem z mapy Powiat Rawicki (1:75 000) wyd. przez Topmapę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Rawicza

🚲 Trasa rowerowa: Jutrosin - Stawy Milickie, czyli jak trafiłem do Piekła Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,38 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podjazdów: 206 m

Suma zjazdów: 207 m Trasę rowerową mieszkańcom Rawicza poleca Plantmar

Piekłem nazywany jest przysiółek wsi Szymonki, w kierunku Dupina. Obecnie to tylko jedno opuszczone zabudowanie ale komunikat GPS-a: 'Przybywasz do: Piekło' budzi konsternację. Trasa ogólnie męcząca. Szczególnie dadzą się we znaki piaski z kumulacją na Wzgórzach Czarownic. Szlak niebieski do Grabówki bardzo dobrze oznakowany ale zdarza mu się odbić z drogi prosto 'w las'. Wątkiem przewodnim było pokręcić się po śladach przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Budynki niemieckich urzędów celnych napotkamy w Poradowie i Marchwicach. Nie wiem natomiast jak zinterpretować przedwojenną budkę wartowniczą odnalezioną w Janowie. Z innych atrakcji na trasie można wymienić zabytkowe kościoły w Szkaradowie i Borku, ulicę stodolną w Dubinie a nade wszystko Browar Rzemieślniczy Nepomucen w Szkaradowie. Dobrym miejscem na postój jest Ruda Sułowska, gdzie można posilić się w gospodzie 8 ryb.

Korzystałem z mapy Dolina Baryczy. Część Wschodnia (1:70 000) wydanej przez Galileos.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Po gminie Pakosław Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,01 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 92 m

Suma zjazdów: 93 m Trasę rowerową mieszkańcom Rawicza poleca Plantmar

Drogi o bardzo urozmaiconej nawierzchni - asfalty, szutry, bruki (np. do Góreczek Wielkich) oraz głębokie piaski (za Sworowem). Na trasie wiele krajoznawczych atrakcji: pałace w Pakosławiu, Osieku i Golejewku, stadnina koni w Golejewku, najstarsza leśniczówka w Polsce - Krasnolipka, aleja zasłużonych koni, wieża strażnicza i kościół w Golejewku, oryginalny szlaban drogowy na dawnej granicy polsko-niemieckiej miedzy Baranowicami a Białymkałem oraz nowo powstały zalew rekreacyjny w Sowach. Miłośnicy historii odnajdą zachowane po obu stronach dawnej granicy budynki celne i strażnice graniczne. Za Sworowem do asfaltu nieprzejezdny, głęboki piasek. Do Białegokału doprowadzi nas dojazd pożarowy nr 53. Zagospodarowanie turystyczne po stronie wielkopolskiej słabe. Korzystałem z mapy Powiat rawicki (1:75 000, Cartomedia). Warto przewidzieć dłuższy postój w Golejewku. Dogodne, zadaszone miejsce biwakowe przy szlabanie granicznym.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Rawiczu. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!