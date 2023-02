Wejście główne do szpitala w Rawiczu w innym miejscu. Jak dostać się do placówki? Jakub Latusek

W związku z kolejnym etapem przebudowy rawickiego szpitala, przeniesiono główne wejście do placówki. Jak dostać się do rawickiej lecznicy? Najlepiej ilustruje to poniższa mapa.