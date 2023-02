Oddam za darmo w Rawiczu

Jedni pozbywają się ich z domu, innym mogą jeszcze posłużyć. W kategorii "Oddam za darmo" na serwisie ogłoszeniowym OLX często można znaleźć bardzo ciekawe przedmioty. Znajdą się tam między innymi: meble, sprzęt RTV i AGD, ubrania i buty a nawet zwierzęta. My skupiliśmy się na przeszukaniu ofert dotyczących umeblowania i sprzętu kuchennego.

Wybraliśmy, naszym zdaniem, kilka ciekawych rzeczy, które mogą zyskać drugie życie. Pod zdjęciami znajdziecie również link do oferty. Kliknij w zdjęcie i sprawdź, co mieszkańcy naszego miasta chcą przekazać innym za uśmiech. Wiele z nich nadaje się do dalszego użytku i mogą przydać się niejednej osobie. Może coś, co oddają inny przyda się w waszym domu? Łapcie okazje!