Tosia nadal przebywa w szpitalu

Jak przekazali rodzice Tosi, do wyjścia ze szpitala powstrzymują ich dwa istotne problemy : powracająca gorączka i zbyt niskie saturacje.

Lekarze walczą o zdrowie Tosi

Wczoraj (27.02.2023) Tosi wykonano tomografię klatki piersiowej, która uwidoczniła krwiaka w okolicy lewej tętnicy płucnej - prawdopodobnie to on jest przyczyną obniżonych saturacji, ponieważ uciska tętnicę i utrudnia przepływ krwi do lewego płuca.