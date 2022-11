Wybraliśmy 15 najtańszych ofert zlokalizowanych do obrębie maksymalnie 15 kilometrów wokół Rawicza (stan na 10 listopada 2022 roku). Auta są sprawne i gotowe do jazdy. Ich ceny wahają się od 2 i pół tysiąca złotych do prawie 6 tysięcy. Zobaczcie jakie samochody można kupić w okolicy za nieduże pieniądze.