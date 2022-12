W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nasz szpital otrzyma dofinansowanie wynoszące ponad 3,2 miliona złotych na inwestycję o łącznej niemal 4 milionów złotych.

- W ramach tego zadania wykonamy prace modernizacyjne Centralnej Sterylizatorni, którą również wyposażymy w sprzęt, na który to nie starczyło funduszy z poprzedniego otrzymanego dofinansowania. Sprzęt, o wartości ok. 1,5 mln złotych, do nowej sterylizatorni został już zakupiony w ramach dofinansowania otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie wsparcia realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - mówi Zuzanna Sokołowska, rzecznik rawickiego szpitala.