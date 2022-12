Na chwilę obecną do gminy trafiło ponad 1.000 wniosków na zakup węgla. Węgiel będzie wkrótce dystrybuowany do mieszkańców. Zostanie on dostarczony ze spółki PGE Paliwa z siedzibą w Krakowie.

W najbliższych dniach z mieszkańcami, którzy zgłosili chęć zakupu węgla w naszej gminie, skontaktują się pracownice i pracownicy urzędu.

W mediach społecznościowych trwają dyskusje na temat jakości węgla dostarczanego w preferencyjnej cenie. Gmina nie daje gwarancji jakości dostępnego opału.