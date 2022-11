Nowe rondo powstaje przy zbiegu ulic Wały Powstańców Wielkopolskich, Targowa i ks. Wawrzyniaka. Chociaż prace jeszcze się nie zakończyły, to zbliżają się już do finiszu. Od czwartku (10 listopada) z nowej drogi i skrzyżowania przy sklepie Bricomarche mogą już korzystać kierowcy, co znacznie poprawiło komunikację w mieście.

Cieszą się także piesi i rowerzyści, którzy już teraz korzystają z bezpiecznego traktu prowadzącego wzdłuż całych Wałów Powstańców Wlkp. Część z nich zwraca jednak uwagę na pewien mankament. Ścieżka pieszo-rowerowa tuż przy samym rondzie dramatycznie się zwęża. Rowerzyści i piesi będą musieli w tym miejscu zachować szczególną ostrożność.