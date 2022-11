Rawicka Biblioteka Publiczna zmienia swoją główną siedzibę. Sprawdź, jak wygląda tuż przed przeprowadzą do Multibilioteki [ZDJĘCIA] Jakub Latusek

Fani książek z Rawicza są zgodni - to koniec pewnej epoki. Po 73 latach główna siedziba rawickiej biblioteki przenosi się z budynku domu kultury do multibilioteki. Przygotowaliśmy pamiątkową galerię zdjęć z tego miejsca, zanim książki opuszczą go definitywnie.