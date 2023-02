Piękny pałac i dwór w Gierłachowie pod Rawiczem szuka nowego właściciela. Za ile możesz kupić okazałą nieruchomość? [ZDJĘCIA]

Pałac w Gierłachowie na sprzedaż

Ile za pałac w Gierłachowie?

Powierzchnia dworu wynosi 600 m2, a oficyny ok. 450 m2. Łączna powierzchnia wszystkich zabudowań to ok. 2.500 m2. Całość została wyceniona na 2.400.000 złotych, co daje 960 zł/m². Istnieje możliwość negocjacji.