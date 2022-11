Pałac w Golejewku pod Rawiczem niszczeje w oczach. Piękny obiekt z roku na rok ma się coraz gorzej. Jak wygląda w środku? [ZDJĘCIA] – URBEX Jakub Latusek

Pałac w Golejewku pod Pakosławiem to wyjątkowe miejsce w powiecie rawickim. Wystarczy zaledwie stanąć na dziedzińcu, aby przenieść się w czasie do zupełnie innej epoki. Niestety, obiekt z każdym rokiem wygląda coraz gorzej. Czy czeka go jeszcze świetlana przyszłość?