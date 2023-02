W Wielkopolsce wsparcie rządowe uzyska 150 zadań, w tym 42 powiatowych i 108 gminnych. Łączna wartość środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji w 2023 r. w Wielkopolsce to 233,3 mln zł, co pozwoli na realizację zadań drogowych na łącznej długości ponad 184 km.

- Te środki to realne wsparcie budowy i modernizacji dróg najbliższych mieszkańcom Wielkopolski – dróg gminnych i powiatowych. To dzięki nim będą powstawać nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, ale to także nowe możliwości dla biznesu i przede wszystkim podniesienie komfortu życia mieszkańców i poprawa ich bezpieczeństwa na drogach - podkreśla wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.