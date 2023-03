Pilna operacja połowy serca Tosi Niwczyk odbyła się 13 lutego 2023 roku w Genewie. Była możliwa, dzięki zaangażowaniu mieszkańców regionu w zbiórkę, dzięki której zebrano ponad 1,5 miliona złotych.

Początkowo przebywała na oddziale intensywnej terapii, ale po spędzonych tam 9 dniach jej stan pozwolił na przeniesienie jej na zwykły oddział. Dalsza hospitalizacja dziewczynki przebiega ze zmiennymi efektami. Tosia przeszła m.in. infekcję górnych dróg oddechowych a także zakażenie rotawirusem, przez co trzykrotnie przekładano wykonanie cewnikowania serca, które ma poprawić saturację. Lekarz postawili też nową diagnozę.

- Niestety po operacji Tosia ma porażenie strun głosowych. Tłumaczy to jej niechęć do picia i jedzenia, którego nie jest w stanie połykać jak dotychczas oraz zmieniony głos. Dobra wiadomość jest taka, że nerwy mogą wrócić do stanu sprzed operacji; zła taka, że może zająć to nawet pół roku i wymaga kontroli laryngologa - przekazała Karolina Niwczyk, mama Tosi.