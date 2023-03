Dworek w Sarbinowie niedaleko Rawicza. Zobacz, jak wygląda z bliska. Zabytkowy pałacyk czeka na lepsze czasy. Kiedyś nadejdą? [ZDJĘCIA] Jakub Latusek

Niedaleko Rawicza, we wsi Sarbinowo, znajduje się piękny, historyczny obiekt. To dworek wraz z otaczającym go parkiem. Niestety, zabytek z każdym rokiem popada w większą ruinę. Uda się go jeszcze uratować? Sprawdź zdjęcia tego wyjątkowego budynku.