Dworek w Kątach pod Rawiczem wystawiony na sprzedaż. Nieruchomość z historią dostępna jest w atrakcyjnej cenie [ZDJĘCIA] Jakub Latusek

Do nabycia jest dworek wraz z innymi zabudowaniami we wsi Kąty pod Rawiczem. Główny budynek powstał w 1845 roku, może się więc pochwalić niemal 180-letnią historią! Za ile można go nabyć?