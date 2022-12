Do kontroli przeprowadzonej przez przez leszczyńskich inspektorów transportu drogowego doszło 5 grudnia 2022 roku. Już wstępna kontrola potwierdziła, że została przekroczona dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów. Przewoźnik zmierzający do cukrowni w Miejskiej Górce przewoził jednorazowo zbyt wiele buraków, dlatego skierowano go na punkt wagowy w Topólce przy drodze krajowej numer 36.

- Inspektorzy ustalili, że rzeczywista masa całkowita pojazdu członowego wyniosła 43,3 t i została przekroczona o 3,3 t. - informuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

W związku z tym wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w łącznej wysokości ponad 9.000 złotych. Kierowcy zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia naruszenia, czyli przeładunku nadmiaru buraków na inny pojazd.

Inspektorzy transportu drogowego z oddziału w Lesznie już we wrześniu rozpoczęli cykliczne kontrole pojazdów przewożących buraki cukrowe do pobliskich zakładów w ramach kampanii buraczanej.