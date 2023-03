24 marca ważny nie tylko dla Rawicza. W tym dniu dochodziło do wielu ważnych wydarzeń! Sprawdź, co wydarzyło się 24 marca Jakub Latusek

24 marca to istotny dzień dla mieszkańców Rawicza. W tym dniu roku 1638. podpisany przez króla polskiego Władysława IV i ratyfikowany przez senatorów sejmu walnego został akt lokacyjny miasta. W tym dniu na przestrzeni wielu lat dochodziło także do innych ważnych wydarzeń, nie tylko z punktu widzenia samego Rawicza czy Polski, ale i całej ludzkości. Sprawdziliśmy, co jeszcze wydarzyło się 24 marca.